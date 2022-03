Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220316 - 0290 Frankfurt-Innenstadt: Weiterer schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 15. März 2022, gegen 20.30 Uhr, wollte eine 42-jährige Frau an der Ecke Fahrgasse/Braubachstraße in ein Taxi einsteigen. Als sie noch im Begriff war, ihr zwei Monate altes Kind in einen Kindersitz zu setzen, fuhr der 50-jährige Taxifahrer plötzlich los. Als die 42-Jährige zu schreien begann, stoppte der 50-Jährige den VW Touran, jedoch auf dem Fuß der Geschädigten. Die Frau verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Dabei fiel auch das Kind aus dem Sitz und fiel ebenfalls zu Boden. Die Frau erlitt Verletzungen am rechten Fuß, dass Kind wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

