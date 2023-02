PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fahrraddiebe in Oberursel unterwegs +++ Einbruch in Gemeindehaus +++ Taxi aufgebrochen +++ Senior von Trickdieb bestohlen +++ BMW-Fahrerin bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Fahrraddiebe in Oberursel unterwegs,

Oberursel, Kurmainzer Straße / Urselbachstraße (Weißkirchen) / Wacholderweg (Oberstedten) Nacht zum 31.01.2023

(pa)In der Nacht auf Dienstag waren in Oberursel Weißkirchen und Oberstedten Fahrraddiebe zugange. Diese nahmen dabei übliche Abstellplätze wie Garagen und Gartenschuppen ins Visier. Zwei der vier bislang angezeigten Taten ereigneten sich in der Kurmainzer Straße in Weißkirchen. Dort entwendeten die Diebe ein graues Rennrad der Marke "Cube" - Modell "Cross Race Pro" - im Wert von etwa 1.300 Euro, das in einem unverschlossenen Schuppen im Garten eines Wohnhauses abgestellt war. Im Nachbargarten brachen die Täter die Tür eines weiteren Schuppens auf. Ein Fahrrad wurde hier allerdings nicht erbeutet. Unweit davon in der Urselbachstraße kam es zu einer weiteren Tat. Dort wurde ein im Hof eines Wohnhauses befindlicher Fahrradabstellcontainer gewaltsam geöffnet und ein mintgrünes Rennrad des Herstellers "Specialized" - Modell "Diverge Sport Carbon" - gestohlen, dessen Wert sich auf über 4.000 Euro beläuft. Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich diese Tat gegen 02.20 Uhr nachts. Hinweisen zufolge handelte es sich bei den Tätern um zwei Männer im Alter von etwa 18 bis 25 Jahren. Diese sollen sportlich schlank gewesen sein und Kopfbedeckungen, Schutzmasken sowie Handschuhe getragen haben. Ein weiterer Fall, der möglicherweise im Zusammenhang mit den genannten Taten steht, wurde in Oberstedten registriert. Dort wurde in derselben Nacht im Wacholderweg die Tür einer Garage aufgehebelt. Gestohlen wurde augenscheinlich jedoch nichts. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und bittet zu allen genannten Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0.

2. Einbruch in Gemeindehaus,

Friedrichsdorf, Köppern, Dürerweg, 30.01.2023, 19.00 Uhr bis 31.01.2023, 08.50 Uhr

(pa)In der Nacht auf Dienstag wurde in Friedrichsdorf Köppern in die Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde eingebrochen. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen stiegen Einbrecher in das im Dürerweg gelegene katholische Gemeindehaus ein. Die Täter entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Dabei richteten sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

3. Taxi aufgebrochen,

Friedrichsdorf, Plantation, 30.01.2023, 18.00 Uhr bis 31.01.2023, 06.00 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf wurde von Montag auf Dienstag ein geparktes Taxi aufgebrochen. Die Mercedes E-Klasse stand in der Straße "Plantation", als jemand zwischen dem frühen Montagabend und Dienstagmorgen eine Scheibe des Fahrzeugs einschlug und sich Zugang zum Innenraum verschaffte. Der Mercedes wurde durchwühlt, jedoch augenscheinlich nichts aus dem Inneren entwendet. Gestohlen wurde stattdessen ein Außenbauteil des Pkw. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Senior von Trickdieb bestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 31.01.2023, 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr

(pa)In der Bad Homburger Louisenstraße hat am Dienstag ein Trickdieb einen älteren Herrn um Bargeld gebracht. Ein lebensälterer Bad Homburger befand sich am Mittag an der Theke einer Bäckerei, als er von einem Unbekannten angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Durch geschickte Ablenkung gelang es dem Mann, dabei unbemerkt Bargeld aus dem Portemonnaie des Seniors zu entwenden. Erst später bemerkte dieser, dass er bestohlen worden war. Er beschrieb den Täter als etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 178cm groß. Der Mann soll dunkles kurzes Haar, blaue Augen und eine durchschnittliche Statur gehabt haben. Er sei rasiert gewesen und habe eine dunkle Winterjacke getragen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen sowie Personen, die möglicherweise ebenfalls von dem Trickdieb angesprochen wurden, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. BMW-Fahrerin bei Unfall verletzt,

B 455, zwischen A 661 und Kronberg (Gemarkung Oberursel) 31.01.2023, 09.05 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen kam es auf der B 455 bei Oberursel zu einem Alleinunfall einer Autofahrerin, bei dem diese verletzt wurde und ein hoher Sachschaden entstand. Kurz nach 09.00 Uhr befuhr eine 30-jährige Frankfurterin mit einem BMW der 5er-Reihe die Bundesstraße aus Richtung A661 kommend in Richtung Königstein, als sie einige Hundert Meter vor der Einmündung der Königsteiner Straße (Oberursel) die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Pkw geriet in der Folge rechtsseitig auf die Bankette und fuhr auf die beginnende Leitplanke, über die er dabei gehoben wurde. Der 5er prallte daraufhin zunächst gegen ein Verkehrsschild und anschließend mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der BMW, der erheblich beschädigt wurde, musste geborgen und abgeschleppt werden. Die Gesamthöhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

