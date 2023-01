PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: mehrere Einbrüche +++ Pkw gestohlen +++ Körperverletzung am Parkhaus +++ Spiegel abgetreten +++ Telefonsäule beschädigt +++ Fahrerflucht nach Einparken

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Kraftfahrzeug

Tatort: In den Hessengärten, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Tatzeit: Donnerstag, 26.01.2023, 16:30 Uhr bis Freitag, 27.01.2023, 09:00 Uhr

Der oder die unbekannten Täter entwendeten einen verschlossenen blauen Range Rover Sport, welcher im Tatzeitraum am Fahrbahnrand parkte. Der Wert des gestohlenen Pkw beläuft sich auf ca. 76.000 Euro.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: Am römischen Hof, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Tatzeit: Samstag, 28.01.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 28.01.2023, 22:45 Uhr

Der oder die unbekannten Täter hebelten das Balkonfenster im zweiten Obergeschoss auf und gelangten so in die Wohnung. Dort wurde diverser Schmuck und Bargeld entwendet. Das Stehlgut beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. An dem Fenster entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: Dreieichstraße, 61381 Friedrichsdorf

Tatzeit: Freitag, 27.01.2023, 17:30 Uhr bis 21:00 Uhr

Der oder die unbekannten Täter hebelten das Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Dort wurden zwei Schränke durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Körperverletzung

Tatort: Horexstraße 24, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe

Tatzeit: Samstag, 28.01.2023, 18:40 Uhr

Nach einem Streit im Treppenhaus des Parkhauses versuchte ein unbekannter Täter dem 66-jährigen Geschädigten ins Gesicht zu schlagen. Der Geschädigte konnte jedoch ausweichen. Vor dem Parkhaus bedrängte der Täter einen 22-jährigen Geschädigten. Der Geschädigte bat den Täter Abstand zu halten, wonach der Täter im zweimal auf den Hinterkopf schlug. Als der Täter wegrannte, lief der Geschädigte hinter ihm her, um ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Daraufhin schlug der Täter dem Geschädigten nochmals ins Gesicht und verletzte ihn hierdurch leicht. Der Täter entfernte sich fußläufig in Richtung Bahnhof. Er war in Begleitung von zwei anderen männlichen Personen, die sich aus dem Geschehen heraushielten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 16-18 Jahre alt - ca. 160 cm groß - Kapuzenpullover - glänzende schwarze Winterjacke - südländisches Erscheinungsbild

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Kaiser-Friedrich-Promenade 95 a, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe

Unfallzeit: Freitag, 27.01.2023, 11:39 Uhr

Eine unbekannte Fahrzeugführerin beschädigte beim Einparken ihres grauen Volvo einen blauen Mini, welcher ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgeparkt war. Die Fahrzeugführerin parkte ihren Volvo anschließend um und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die die Fahrzeugführerin wie folgt beschreibt:

- weiblich - ca. 40 Jahre - mittlere Statur - dunkle, schulterlange Haare - braune Winterjacke - asiatisches Erscheinungsbild

Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 - 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Polizeistation Oberursel

Straftaten

Sachbeschädigung / Diebstahl an Telefonsäule

Tatort: Nassauer Straße 6, 61440 Oberursel

Tatzeitraum: von unbekannt bis Samstag, 28.01.2023, 08:45 Uhr

Im Tatzeitraum hebelte der unbekannte Täter die Telefonsäule mit einem unbekannten Werkzeug auf. Der Telefonhörer wurde entwendet. Ob weitere Komponenten der Telefonsäule oder Bargeld entwendet wurden, ist bislang unbekannt. Hinweise von Zeugen zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Oberursel unter 06171-62400 gerne entgegen.

Verkehrsunfälle

keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Polizeistation Königstein

Straftaten

Sachbeschädigung an PKW

Tatort: Wiesbadener Straße, 61462 Königstein

Tatzeit: Freitag, 27.01.2023, 16:00 Uhr bis Samstag, 28.01.2023, 12:00 Uhr

Der oder die unbekannten Täter traten den rechten Außenspiegel eines weißen Suzuki des Geschädigten ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatort: Gerichtstraße, 61462 Königstein

Tatzeit: Freitag, den 27.01.2023, 15:30 Uhr

Zwei bisher unbekannte Täter versuchten mittels einer Scheckkarte die Haupteingangstür zu einem Mehrfamilienhaus zu öffnen. Sie wurden von einer Bewohnerin überrascht und flüchteten. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/120-0 melden.

Verkehrsunfälle

keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Polizeistation Usingen

keine presserelevanten Straftaten und Verkehrsunfälle

