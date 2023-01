PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Streit endet mit Verletztem +++ Betrüger tarnt sich als Bankmitarbeiter +++ Diebstahl von Baustelle - Werkzeug im Visier +++ Fußgänger von Pkw angefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Streit endet mit Verletztem, Oberursel, Untere Hainstraße, Mittwoch, 25.01.2023, 12:45 Uhr

(sun)Mit seinem Pkw soll ein Autofahrer am Mittwoch in Oberursel über den Fuß eines 47-jährigen Passanten gefahren sein. Grund dafür sei ein vorangegangener Streit gewesen. Gegen 12:45 Uhr stießen die beiden Männer in der Straße "Untere Hainstraße" aufeinander und gerieten in ein unschönes Wortgefecht. In Folge dessen sei der Autofahrer über den Fuß seines Kontrahenten gefahren und dann in Richtung Eppsteiner Straße/ Hohemarkstraße weggefahren. Der Fußgänger wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der verständigten Polizei gelang es, einen 41-jährigen Mann als Tatverdächtigen zu ermitteln. Die Kriminalpolizei des Hochtaunuskreises hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 06172-120-0 zu melden.

2. Betrüger tarnt sich als Bankmitarbeiter, Wehrheim-Friedrichsthal, Dienstag, 24.01.2023,

(fh)Am Dienstag hat sich ein Betrüger als Bankmitarbeiter getarnt und ist mit dieser List an einen hohen Bargeldbetrag gelangt. Am frühen Abend erhielt eine Frau aus Wehrheim-Friedrichsthal einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters ihrer Hausbank. Sogar die "richtige" Telefonnummer der Bank sei auf dem Display ihres Telefons angezeigt worden. Der Unbekannte konnte der Angerufenen ihre persönlichen Kontakt- und Kontodaten nennen und sich so ihr Vertrauen erschleichen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs, in welchem der Unbekannte von einem angeblichen Konto-Problem sprach, gelang es ihm in den Besitz ihrer sensiblen Bankdaten zu gelangen. Als die Friedrichsthalerin stutzig wurde und im Nachgang an das Telefonat ihre Hausbank eigenhändig kontaktierte, wurde sie darauf hingewiesen, dass sie soeben Zahlungen in Höhe von mehreren Tausend Euro auf ein fremdes Konto legitimiert hatte. Daraufhin informierte sie die Polizei.

Diese empfiehlt:

- Geben Sie am Telefon niemals sensible oder persönliche Daten preis. - Tätigen Sie niemals telefonisch Überweisungen - Im Zweifelsfall: Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der entsprechenden Bank oder Behörde zurück, um sich zu erkundigen. - Seien Sie sich bewusst, dass Rufnummernanzeigen gefälscht werden können!

3. Diebstahl von Baustelle - Werkzeug im Visier, Friedrichsdorf-Seulberg, Cheshamer Straße, Freitag, 20.01.2023 bis Montag, 23.01.2023,

(fh)Am vergangenen Wochenende hatten Diebe in Friedrichsdorf-Seulberg Werkzeug im Visier. Zwischen Freitag und Montag suchten die Unbekannten ein Baustellengelände in der Cheshamer Straße auf. Dort öffneten sie einen Baucontainer und nahmen hochwertiges Werkzeug an sich, ehe sie unbemerkt die Flucht antraten. Bislang fehlt von den Dieben jede Spur.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg über die Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Fußgänger von Pkw angefahren, Steinbach (Taunus), Industriestraße, Donnerstag, 26.01.2023, 06:50 Uhr

(fh)Am frühen Donnerstagmorgen wurde in Steinbach ein Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn in Höhe eines Verkehrskreisels von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Gegen 06:50 Uhr befuhr eine 22-jährige Steinbacherin mit ihrem VW Polo den Kreisverkehr der Bahnstraße / Industriestraße und beabsichtige in die Industriestraße in Richtung einer Tankstelle einzubiegen. Unmittelbar nachdem sie den Kreisverkehr verließ, stieß sie mit einem 64-jährigen Fußgänger zusammen, welcher zeitgleich die dortige Fahrbahn überquerte. Der Mann aus Oberursel kam daraufhin mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Frankfurter Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

