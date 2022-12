POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Herne (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen, 28. Dezember, sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen. Nach eigenen Angaben war ein 23-jähriger Herner gegen 8 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Josefinenstraße in Richtung Horsthauser Straße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 61 von einem entgegenkommenden Pkw am Hinterrad erfasst wurde. Durch den Aufprall stürzte der ...

mehr