POL-BO: Unfallflucht in Herne: Radfahrer (23) leicht verletzt

Herne (ots) - Nach einem Raubüberfall auf einen Kiosk an der Sodinger Straße 12 in Herne sucht die Polizei Zeugen. In den frühen Morgenstunden des 29. Dezember gegen 0.20 Uhr betraten drei maskierte Männer den Kiosk, bedrohten den Inhaber mit zwei Schusswaffen und forderten Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute über die Sodinger Straße in Richtung Wiescherstraße. Die drei Tatverdächtigen werden ...

