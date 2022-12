POL-BO: Kiosk in Herne-Mitte überfallen - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Ein Raubüberfall ereignete sich am Dienstag, 27. Dezember, gegen 20 Uhr in Höntrop. Ein 13-jähriger Junge aus Bochum und ein 13-jähriges Mädchen aus Gelsenkirchen befanden sich auf dem Weg nach Hause. Die drei bislang unbekannten Tatverdächtigen liefen zunächst hinter ihnen her. In Höhe der Vincenzstraße 1 bedrohte einer von ihnen den Jungen mit einem Messer, ein anderer raubte ihm die Tasche. ...

