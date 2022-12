POL-BO: Bochumer (13) beraubt - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Nach einem Einbruch in ein Geschäft an der Bahnhofstraße 9c in Herne sucht die Polizei Zeugen. Bislang unbekannte Täter schlugen am Dienstag, 27. Dezember, gegen 21.25 Uhr die Türscheibe des Geschäftes ein. Während sich nach derzeitigem Kenntnisstand ein Tatverdächtiger im Geschäft befand, warteten zwei weitere Personen draußen. Anschließend flüchteten die drei Männer über die Bahnhofstraße. ...

mehr