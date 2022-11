POL-PDNR: Lkw-Kontrolle Durchfahrverbot

Oberraden (ots) - Am Mittwoch wurde der Polizeiinspektion Straßenhaus um 05:15 Uhr ein unsicher geführtes Sattelzuggespann auf der B256 aus Neuwied kommend in Fahrtrichtung Rengsdorf gemeldet. Der Fahrer konnte an der Feuerwehr in Oberraden einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Überprüfungen ergaben keine Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass ...

mehr