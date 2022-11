Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hühner suchen potenten Partner

Neuwied (ots)

Neuwied - Seit geraumer Zeit werden immer wieder freilaufende Hühner in der Seminarstraße gemeldet, die insbesondere zur Mittagszeit einen Spaziergang unternehmen. Mittlerweile konnte der Besitzer der Hühner ausfindig gemacht und der Hintergrund des Freiheitsdrangs herausgefunden werden: Seitdem der dazugehörige Hahn verstorben ist, machen die Hühner, was sie wollen. Am Abend kehren sie jedoch immer wieder zurück. Der Besitzer will sich zeitnah um einen neuen Hahn bemühen, der die Meute im Zaum hält. Männer sind was wunderbares....

