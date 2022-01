Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 16 vom 16.01.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Hückelhoven - Einbruch in Bürocontainer

In der Nacht auf Samstag (15. Januar) stiegen unbekannte Täter in einen Bürocontainer ein und entwendeten diverse Elektronikgeräte. Der Container steht an der Straße "Am Landabsatz". Die Kriminalpolizei ermittelt.

