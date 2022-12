Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum-Nordwohlde - PKW aus Carport gestohlen und verunfallt aufgefunden ---

Diepholz (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 20.30 Uhr wurde in Nordwohlde, Evers-Ring, aus einem Carport ein anthrazitfarbener VW-Amarok entwendet. Das Fahrzeug im Wert von ca. 20000 Euro war ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Beide Schlüssel befanden sich beim Besitzer. Am Mittwoch früh meldete ein aufmerksamer Bürger den verunfallten VW Amarok an der Högenhauser Straße. Beide Airbags waren ausgelöst und das Fahrzeug stand verlassen an der Straße. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und sicherte erste Spuren. Weiter bittet die Polizei Syke um Hinweise. Wer das Fahrzeug zwischen Tatzeit und Auffindezeit gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 04242 / 9690 zu melden.

