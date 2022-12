Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Randale in Diskothek und Widerstand - Syke, Pkw landet auf Acker - Weyhe, Einbruch in Gaststätte ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am 1.Weihnachtstag gegen 06:10 Uhr randalierte eine 41-jährige Frau in der Diskothek in der Nienburger Straße. Auch bei der hinzugerufenen Polizei leistete sie Widerstand. Die 41-jährige Frau aus Rehden hatte die Mitarbeiter der Diskothek bespuckt und wollte das Gebäude nicht verlassen. Im Rahmen des Polizeieinsatzes leistete die Frau erheblichen Widerstand und biss zwei der eingesetzten Beamten in Bein und Finger. Zudem beleidigte sie die eingesetzten Beamten. Da die Frau erheblich unter Alkoholeinwirkung stand (2,4 Promille Atemalkohol), wurde ihr auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Nach der Blutentnahme und einer Identitätsfeststellung wurde die Frau schließlich nach Hause entlassen. Die beiden verletzten Polizeibeamt*innen konnten ihren Dienst weiter ausüben. Gegen die Frau wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weyhe - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten gewaltsam durch ein Kellerfenster in die Gaststätte. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen 25 Flaschen Alkohol. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke-Okel - Auf dem Acker gelandet

Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein 39-jähriger Bremer am 2. Weihnachtsfeiertag morgens um 9.30 Uhr in Syke-Okel, An der Beeke, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Citroen auf einem Acker gelandet. Zuvor war er gegen eine Mauer und ein Verkehrsschild geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt, sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 11000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell