Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 26.12.2022

Diepholz (ots)

Diepholz - Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl aus Pkw

Am Sonntag, zwischen 18:30 - 20:15 Uhr, kommt es in der Steinstraße, in Diepholz, zu einem Einbruchdiebstahl aus einem abgestellten Pkw. Der unbekannte Täter schlägt zunächst eine Fensterscheibe des Pkw ein und entwendet hieraus eine Geldbörse. Sollten Sie in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer 05441-9710.

Polizeikommissariat Syke

Syke - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es auf der Lindhofstraße, in Syke, zwischen 03:30 - 04:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Zeuge hat auf dem dortigen Radweg in Höhe der Hohen Straße einen 56-jährigen Mann neben seinem Pedelec verletzt liegend aufgefunden. Nach Angaben des Verletzten sei er von einem Pkw angefahren worden, als er sein Pedelec auf dem Radweg geschoben habe. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 56-jährigen Mann einen Wert von 1,79 Promille. Der Mann wurde leichtverletzt in ein Klinikum eingeliefert, wo neben der Behandlung der Verletzungen eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher bzw. flüchtigen Pkw liefern können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242-9690.

Polizeikommissariat Weyhe

Stuhr - Aufgesprengter Zigarettenautomat

Am 25.12.22, gegen 04:05 Uhr, wurde in Stuhr-Varrel, in der Varreler Landstraße, ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Mindestens zwei Täter hatten es vor allem auf die Tabakwaren abgesehen und entwendeten eine bislang unbekannte Menge. Die Polizei konnte vor Ort das Bargeld sichern. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Brinkum - 28-jähriger Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein junger Mann aus Brinkum ist am Nachmittag des 25.12.2022 mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Zunächst wurde gemeldet, dass ein Mann in der Bahnhofstraße, in Brinkum, einen Pkw anhielt, indem er sich auf die Straße stellte. Dann riss er die Beifahrertür auf und versuchte in den Wagen zu steigen. Der 37-jährige Fahrer verhinderte dies, indem er weiterfuhr. Kurze Zeit später wurde der 28-jährige Mann durch die Polizei auf einem E-Scooter, dessen Versicherungskennzeichen manipuliert wurde, fahrend angetroffen. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte eine geringe Menge davon mit sich. Nachdem der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, trat er kurze Zeit später aufgrund eines versuchten Diebstahls bei einer Tankstelle erneut in Erscheinung und wurde hieraufhin in polizeiliches Gewahrsam genommen.

