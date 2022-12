Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Bassum und Klein Lessen, Unfallfluchten - Weyhe, mehrere Einbrüche - Eydelstedt, Pkw kopfüber im Graben ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Verkehrsunfallflucht mit hohem Schaden

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr streifte ein Unbekannter mit seinem Pkw in der Hauptstraße einen entgegen kommenden Mercedes Vito und entfernte sich anschließend in Richtung Stemwede. Der 33-jährige Fahrer des Vito befuhr die Hauptstraße in Richtung Ortskern, als plötzlich der entgegen kommende Pkw auf seine Fahrspur geriet und beide kollidierten. Der Unbekannte fuhr einen grauen Pkw, war ca. 45 Jahre alt und flüchtete in Richtung Stemwede. Am Vito entstand ein Schaden von rund 10000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bzw. zu dem grauen Pkw nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Eydelstedt - Reh ausgewichen und im Graben gelandet

Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin hat am Donnerstag versucht einem Reh auszuweichen, ist dabei von der Straße abgekommen, hat sich überschlagen und ist im Graben gelandet. Die 30-Jährige befuhr gegen 18.00 Uhr die Rechtener Straße in Richtung Düste. Als sie einem Reh auswich, landete ihr Pkw letztendlich auf dem Dach liegend im Graben. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Schaden beträgt rund 12000 Euro.

Sulingen-Klein Lessen - Verkehrsunfallflucht

Im Ortsteil Klein Lessen befuhr am Donnerstag gegen 18:00 Uhr ein Unbekannter die Bundesstraße 214 mit einem Mercedes Vito mit heller Farbe in Richtung Sulingen. Ihm entgegen fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad (Kawasaki). In Höhe der Einmündung Klein Lessen bog der Unbekannte nach links ab und übersah hierbei das Leichtkraftrad. Beim Versuch dem Fahrzeug auszuweichen stürzte und verletzte sich der 17-Jährige leicht. Der Unbekannte flüchtete anschließend vom Unfallort. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro, der 17-Jährige musste zudem im Krankenhaus Sulingen behandelt werden. Die Polizei Sulingen bittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter der Tel. 04271-9490.

Bassum - Suche hat glückliches Ende

Dem Rettungsdienst und der Polizei wurde gestern gegen 15.30 Uhr eine vermisste 44-jährige Frau gemeldet. Die 44-Jährige war gegen 13.30 Uhr aus der Psychiatrie des Krankenhauses Bassum verschwunden. Polizei und Feuerwehr suchten das Krankenhaus und die Umgebung nach der Frau ab. Auch eine Drohne der Feuerwehr half bei der Suche. Am späten Nachmittag meldete sich die Vermisste dann telefonisch bei der Polizei und konnte schließlich im Ortsteil Wiebusch angetroffen werden. Sie wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Bassum zurückgebracht.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in einen Friseursalon

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 08:00 Uhr, gewaltsam Zutritt in einen Friseursalon in Bruchhausen-Vilsen, Zur Kleinbahn, verschafft. In dem Salon ist ein Schrank aufgebrochen worden, aus dem Bargeld entwendet worden ist. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242-9690, entgegen.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz vor dem REWE Supermarkt an der Syker Straße in Bassun wurde am Mittwoch zwischen 18:20 Uhr und 18:35 Uhr an einem Seat ein Schaden von ca. 4000 Euro angerichtet, ohne dass der Verursacher sich gemeldet hat. Ein 61-jähriger Mann aus Bassum parkte dort kurz und musste sodann feststellen, dass Beschädigungen an der Beifahrerseite seines weißen Seat hinterlassen wurden. Wer dazu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei in Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Weyhe - Einbrüche

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in Kirchweyhe gleich mehrere Einbrüche verübt. In der Straße Am Bahndamm drangen die Täter durch den Haupteingang in einen Baustoffhandel ein. Aus dem Büro wurde eine Kasse mit Bargeld entwendet. Durch ein Fenster drangen die Täter gewaltsam in ein Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße ein. Hier wurde ebenfalls Bargeld entwendet. Schließlich brachen sie noch in ein Restaurant in der Bahnhofstraße ein. Durch ein Fenster auf der Rückseite, was gewaltsam geöffnet wurde, gelangte die Täter ins Restaurant. Hier entwendeten sie zwei Kellner-Portemonnaies mit Bargeld. Die Polizei Weyhe bittet, unter Tel. 0421 / 80660, um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge.

