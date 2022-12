Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwarme, Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf - Stuhr, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Schwarme - Verkehrsunfall

Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer hat am Mittwoch gegen 08.00 Uhr in Schwarme, Borsteler Straße, bei einem Verkehrsunfall einen Schaden von über 12000 Euro verursacht. Er war in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Leitpfahl, einen Stromverteilerkasten und eine Straßenlaterne beschädigt bzw. zerstört. Der Fahrer blieb unverletzt, gab an der Unfallstelle aber an, kurz eingenickt zu sein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der Stromversorger kümmerte sich um den Verteilerkasten und die Laterne. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Stuhr - Vorfahrt missachtet

Ein 48-jähriger Transporter- Fahrer hat am Mittwoch in Stuhr an der Kreuzung Heiligenroder Straße / Am Fuchsberg einen Verkehrsunfall verursacht. Der 48-Jährige wollte die Heiligenroder Straße überqueren, übersah dabei aber den Pkw eines 40-jährigen Fahrers, der auf der Heiligenroder Straße unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten und beide Fahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt bzw. in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf rund 11000 Euro beziffert.

Weyhe - Gegenverkehr übersehen

Am Mittwoch gegen 07.30 Uhr kollidierten insgesamt drei Pkw auf der Leester Straße. Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin wollte einen vor ihr in Richtung Brinkum fahrenden Pkw eines 38-Jährigen überholen, übersah dabei aber den Gegenverkehr und die beiden Pkw kollidierten. Alle drei Pkw kollidierten, alle drei Fahrer/innen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

