Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Einbrecher gestört - Twistringen, Einbruch in Lottoladen ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Schuppen aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Diepholz, Steinfelder Straße, einen Schuppen aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. Der oder die Täter entfernten gewaltsam das Vorhängeschloss der Tür zum Schuppen. Mit dem Diebesgut, ein Rasenmäher, zwei Akkuschrauber und einer Kettensäge, verließen sie unerkannt den Tatort. Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke - Einbrecher gestört

Ein noch unbekannter Einbrecher ist am Sonntag um kurz vor 19.00 Uhr gewaltsam durch den Hauseingang in eine Wohnung in Syke, Auf den Wührden, eingebrochen. Vermutlich wurde er bei der Tatausübung gestört, so dass er die Wohnung ohne Diebesgut durch das Küchenfenster schnell wieder verließ. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Twistringen - Einbruch in Lottoladen

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 04:30 Uhr sind unbekannte Täter in einen Lotto-Zeitschriften-Tabak-Laden in Twistringen, Steller Straße, eingebrochen. Der oder die Täter gelangten gewaltsam durch eine Schiebetür in den Laden ein. Als im Laden eine Alarmanlage ertönte, wurden nur schnell Zigaretten entwendet und geflüchtet. Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht genau fest, aber der Sachschaden beträgt 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell