Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 18.12.2022

Diepholz (ots)

PK Sulingen

Sulingen - Verkehrsunfall unter Beteiligung eines alkoholisierten Fahrzeugführers

Am Samstagabend, gegen 17:20 Uhr, kollidierte ein 55-jähriger Autofahrer im Ortsteil Thiermann mit einem Straßenbaum. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch ein zurückgelassenes Kennzeichen konnte der Fahrer ermittelt werden. Dieser hatte sich zudem alkoholisiert hinters Steuer gesetzt und musste als Folge seinen Führerschein abgeben. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Sulingen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Durch eine rasante Fahrweise fiel Polizisten auf der B214 in Höhe Sulingen ein 21-jähriger Autofahrer aus Dünsen auf. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Er musste daraufhin seinen Führerschein abgeben. Neben der Entnahme einer Blutprobe erwartet ihn ein entsprechendes Strafverfahren.

PK Weyhe

Weyhe-Sudweyhe - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Weyhe-Sudweyhe, auf der Sudweyher Straße, zu einer Unfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher befuhr die Sudweyher Straße in Richtung Dreye. In Höhe der Hausnr. 125 stieß er gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Golf. Durch den Anstoß wurde der Golf auf die Fahrbahn geschoben. Er wurde stark am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand vorgefundener Fahrzeugteile muss es sich beim flüchtigen Fahrzeug um einen blauen VW Passat älteren Baujahrs handeln. Zeugen oder Hinweisgeber mögen sich bitte bei der Polizei melden. Alleine an dem VW Golf ist ein Schaden von über 6.000,-EUR entstanden.

