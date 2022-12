Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke und Weyhe, Neue Verkehrshelfer ausgebildet - Diepholz, Einbrecher überrascht ---

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Diepholz (ots)

Syke und Weyhe - Neue Verkehrshelfer (Fotos)

50 Verkehrshelfer (Schülerlotsen) lernten eine Woche lang Aufgaben und Pflichten. Damit der Schulweg sicherer wird. Eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe.

Unter der Anleitung von Sascha Lorenz, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Diepholz, lernten die 50 Schüler, die von der Realschule Syke, Gymnasium Syke und der Kooperativen Gesamtschule Leeste kommen, in Theorie und Praxis die Aufgaben von Verkehrshelfern. Den Schülern ist klar, dass sie keine Hilfspolizisten sind, sie dürfen dennoch diejenigen die sich nicht richtig verhalten, ansprechen und auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen, sachlich und höflich betont Lorenz. Ausgestattet mit einer auffälligen neongelben Jacke und einer weiß-roten Kelle werden die Schüler in Zukunft zu Schulbeginn und nach Ende des Unterrichts ihre Mitschüler über den Überweg geleiten. Dazu wechseln sie sich ab. An die Autofahrer appelliert Lorenz, in Bereich von Schulen ganz besonders aufmerksam zu fahren und die Schülerlotsen zu beachten.

Sulingen - Zwei Verkehrsunfallfluchten

Bereits am Samstagabend letzter Woche, zwischen 18:00 Uhr und 03:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den auf dem Parkplatz bei einer Gaststätte in Klein Lessen abgestellten Pkw Opel Zafira eines 59-Jährigen aus Wehrbleck. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Pkw Opel beläuft sich auf ca. 2500,- Euro. Am Montagabend überquerte eine 55-jährige Sulingerin zu Fuß die Lange Straße im Einmündungsbereich zur Bassumer Straße. Dabei wurde sie von einem bislang unbekannten Pkw angefahren. Die 55-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen zu beiden Verkehrsunfallfluchten werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, in Verbindung zu setzen.

Diepholz - Einbrecher überrascht

Die 68 und 71 Jahre alten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Rudolfstraße haben gestern beim nach Hause kommen einen Einbrecher überrascht. Der unbekannte Einbrecher war zuvor gegen 16.30 Uhr gewaltsam durch die Terrassentür in das Haus gelangt. Als er sich um Wohnzimmer umsah, überraschten ihn die Bewohner und er flüchtete ohne Diebesgut. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke - Auto beschädigt und weggefahren

Am vergangenen Montag um kurz vor 17 Uhr hat eine bisher noch unbekannte BMW-Fahrerin auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Syke einen schwarzen 5er-BMW angefahren, einen Sachschaden von ca. 1800 Euro angerichtet und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der BMW-Fahrer saß im Auto, als die Frau rückwärts aus ihrer Parklücke (an der Seite "Am Feuerwehrturn") ausparkte. Dabei hat sie den schwarzen BMW an der linken, vorderen Seite touchiert. Obwohl es noch einen kurzen Blickkontakt mit dem Geschädigten gab, hat die blonde Frau Gas gegeben und hat den Parkplatz zügig verlassen. Gesucht wird ein dunkler BMW-Kombi der 3er oder 5er-Baureihe mit Syker Kennzeichen. Hinweise auf das Fahrzeug, oder auch auf die Fahrerin, nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell