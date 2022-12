Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Varrel - Arbeitsunfall im Betonwerk; Twistringen _ Hilfsangebot teuer bezahlt; Syke - Dämmplatten geraten in Brand; Stuhr - Graffitischmierereien/Zeugen gesucht

Diepholz (ots)

Varrel - Arbeitsunfall im Betonwerk

Am Mittwochmittag wurde ein 33-jähriger Mitarbeiter des Betonwerk im Lohkamp bei Arbeiten auf dem Firmengelände schwer verletzt. Als der Mann nach Justierarbeiten auf einer Schalungsplatte von der Platte stieg, wurde er von einem Quertransportwagen erfasst und geriet mit einem Bein unter eine acht Tonnen schwere Schalungspalette. Er wurde mit einer schweren Beinverletzung dem Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand nicht.

Twistringen - Hilfsangebot teuer bezahlt

Eine 73jährige Twistringerin hatte am Dienstag um 15.00 Uhr ihren Großeinkauf bei Aldi an der Großen Straße beendet und schob ihren vollgepackten Einkaufswagen in Richtung ihres Autos. Auf dem Parkplatz wurde sie von zwei Frauen angesprochen, ob sie ihr mit dem vollen Einkaufswagen helfen könnten. Die Frau nahm die Hilfe gern an und musste kurze Zeit später feststellen, dass ihre Geldbörse, die unter den Lebensmitteln abgelegt war, gestohlen wurde. Im Portemonnaie befand sich eine vierstellige Bargeldsumme, sowie Ausweis- und Fahrzeugpapiere. Die beiden Frauen, die gezielt Menschen auf dem Verbrauchermarkt Parkplatz ansprachen, werden wie folgt beschrieben: zwei südländisch aussehende Frauen - vermutlich Mutter und Tochter, ca. 1,60 m groß, die ältere der Beiden trug eine ¾ lange Jacke mit einem kleinen, grau-weißen Muster. Wer Hinweise zu diesen Betrügerinnen geben kann, wird gebeten, die Polizei in Twistringen (0 42 43) 97 05 70 anzurufen.

Syke - Dämmplatten geraten in Brand

Aus bislang noch ungeklärter Ursache gerieten am gestrigen Mittwoch gegen 16 Uhr in einer Halle eines Gewerbebetriebes Am Ristedter Weg Dämmplatten in Brand. Die Flammen konnten durch Mitarbeiter unter Zuhilfenahme eines Feuerlöschers noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Stuhr/Brinkum - Mit Ethanol befüllte Lampe gerät in Brand

In der Lindenstraße geriet am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr eine mit Ethanol gefüllte Lampe beim Entzünden in Brand. Das Feuer griff auf einen darunter befindlichen Holztisch über, konnte jedoch noch von den Bewohnern des Hauses eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehr Brinkum war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Die genaue Schadenssumme muss noch ermittelt werden. Personen wurden nicht verletzt

Stuhr - Graffitischmierereien

Unbekannte haben im Tatzeitraum von Montag 00.00 Uhr auf Dienstag 15.00 an der Stuhrer Landstraße zwischen den Einmündungen Am Hexendeich und der Cloppenburger Straße drei verschiedene Garagen mit Graffiti besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Stuhr, Tel.: 0421/427079-0, zu melden.

