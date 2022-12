Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Diebstahl eines Pkw - Bassum, Schüler bei Verkehrsunfall verletzt - Twistringen, Räder entwendet ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Pkw Diebstahl

Am Montag in der Zeit von 09.00 Uhr bis 18.30 Uhr haben unbekannte Täter in Sulingen, Lange Straße, von einem Parkdeck einen dort abgestellter PKW Toyota Corolla in der Farbe grau/blau entwendet. Der Wert des Fahrzeuges beträgt ca. 30.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Hemsloh - Einbruch

In ein zur Zeit unbewohntes Einfamilienhaus in Hemsloh, Redemühlener Straße, sind am Wochenende unbekannte Täter eingebrochen. Sie zerstörten die Glasscheibe einer Terrassentür und gelangten so ins Haus. Die Täter entwendeten Kabel, zwei Heizlüfter und eine Außenlampe. Anschließend verließen sie das Haus unerkannt wieder. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Montag gegen 12:20 Uhr kam es in Leeste an der Einmündung Leester Straße / Freiherr-vom-Stein-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 88-jähriger BMW-Fahrer wollte von der Freiherr-vom-Stein-Straße rechts auf die Leester Straße einbiegen und übersah dabei einen LKW-Fahrer aus Delmenhorst. Beide Fahrzeuge trafen sich im Einmündungsbereich. Verletzt wurde niemand, der gesamte Schaden wird auf rund 2000 Euro beziffert.

Twistringen - Reifen Diebstahl

Unbekannte durchtrennten am Samstag gegen Mitternacht den Zaun eines Betriebes an der Industriestraße und verschafften sich so Zugang zum Betriebshof einer Transportfirma. Dort "bockten" sie zwei PKW auf und montierten alle 8 Räder fachgerecht ab. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Bassum - Schüler leicht verletzt

Ohne auf den Verkehr zu achten, hat ein 14-jähriger Schüler aus Bassum am Montag gegen 16:00 Uhr die Bahnhofstraße überquert und wurde dabei von einem Auto erfasst. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes fuhr er mit seinem Fahrrad plötzlich über die Straße. Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Bassum machte mit ihrem Hyundai eine Vollbremsung, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Der Junge wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt, der Sachschaden ist gering.

Bassum - Graffiti

Unbekannte haben am Sonntag in der Lise-Meitner-Straße an die Wand eines Betriebes ein 1,5 m hohes und 5 m langes Graffiti gesprüht. Die Tatzeit liegt zwischen 18:15 und 20:45 Uhr. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

