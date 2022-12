Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 10.12.2022

Sulingen / Gaue - Fahren unter Einfluss berauschender Mittel Am frühen Sonntagmorgen führte ein 28-Jähriger aus Garbsen einen Pkw Mazda auf der Bundesstraße 214 im Bereich Gaue, obwohl er augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Eine Blutentnahme wurde im hiesigen Krankenhaus durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Groß Lessen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und Sachschaden Am Freitagnachmittag befuhr ein 67-Jähriger aus Ehrenburg mit seinem Pkw VW die Landesstraße 347 aus Varrel kommend und beabsichtigte die Bundesstraße 214 in Fahrtrichtung Barrien zu überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen 22-Jährigen aus Espelkamp mit seinem Pkw Mercedes, der die B 214 in Fahrtrichtung Diepholz befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der 67-Jährige, sowie der 22-Jährige wurden leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca.11.500,- Euro.

Borstel / Bockhop - Verkehrsunfall mit verletzter Person und Sachschaden (202201573833) und Folgeunfall Am Freitag gegen 18:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Diepholzer mit seinem Pkw Opel die Nienburger Straße (B 214) in Fahrtrichtung Borstel. Im Bereich Bockhop kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Die 57-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw Opel und der Berme entstand Sachschaden. Schadenhöhe ca. 4500,- Euro. Während der Unfallaufnahme war es nebelig, die Sichtweite betrug ungefähr 200m. Gegen 19:25 Uhr befuhr ein 55-jähriger Siedenburger mit seinem Pkw Audi die Nienburger Straße (B 214) aus Richtung Borstel kommend in Fahrtrichtung Nienburg. An der Unfallörtlichkeit stand der 61-Jähriger mit seinem Abschlepper auf der B 214 und befand sich noch im Abschleppvorgang des zuvor verunfallten Pkw Opel. Dies erkannte der 55-Jährige zu spät und wich mit seinem Pkw Audi in den rechtsseitigen Wegeseitenraum aus, wo er zum Stehen kam. Ein Leitpfosten wurde beschädigt.

Twistringen- Einbruchdiebstahl in Lackiererei Lack-Team (202201570118)/ Schmidt Hygiene GmbH

In der Nacht vom 08.12.2022 auf den 09.12.2022 kommt es in Twistringen in einer Lackiererei zu einem Einbruchdiebstahl. Die unbekannte Täterschaft verschafft sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen. Diebesgut wird nicht erlangt. Im gleichen Zeitraum kommt es auf dem Nachbargrundstück ebenfalls zu einem Einbruchdiebstahl. Auch hier verschafft sich die unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Hier kann Diebesgut erlangt werden. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei Twistringen (04243/970570) oder die Polizei Syke (04242/9690) entgegen.

