Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Exhibitionist festgenommen

Polizei such Zeugin - Diepholz, Verkehrskontrolle mit Folgen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch gegen 16:50 Uhr kam es auf der Diepholzer Straße in Sulingen in Höhe der Sulinger Autoverwertung zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer geriet mit seinem Pkw von der Fahrbahn auf den Seitenstreifen und touchierte eine Straßenlaterne. Nach dem Zusammenstoß verließ der Verursacher den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Aufgrund der Beobachtungen eines Zeugen und aufgefundener Fahrzeugteile ist ein heller VW Sharan der Unfallverursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271-9490, zu melden.

Sulingen - Trunkenheit im Verkehr

Mit über 2 Promille war ein 27-jähriger Sulinger als Fahrer eines Pkw am Mittwoch gegen 23.00 Uhr unterwegs. Die Polizei stoppte den Sulinger in der Lange Straße. Bei der Kontrolle wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Eine Überprüfung ergab eine Alkoholkonzentration von 2,1 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein sicher und untersagte die Weiterfahrt. Nun folgt noch ein Strafverfahren.

Diepholz - Verkehrskontrolle und was folgt

Als eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in Diepholz, Willenberg, einen Pkw kontrollierte, staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht. An dem Pkw befanden sich entwendete Kennzeichen, der Pkw selbst war nicht zugelassen. Der 37-jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte keinen Führerschein. Damit nicht genug, eine Überprüfung der Personalien ergab einen noch offenen Untersuchungshaftbefehl. Was folgte war eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Die Kennzeichen stellt die Polizei sicher. Der 37-Jährige wurde festgenommen und einer Haftanstalt zugeführt.

Wagenfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch gegen 18.00 Uhr beobachteten Zeugen einen Verkehrsunfall und die Flucht des Verursachers. Ein weißer Transporter war beim Rückwärtsfahren im Sparkassenweg gegen einen abgestellten Pkw VW-Jetta gefahren und sich dann von der Unfallstelle entfernt. Die Zeugen konnten das Kennzeichen nicht ablesen, daher bittet die Polizei um Hinweise auf den Verursacher. Der Schaden an dem VW-Jetta wird auf rund 5000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke - Zeugen halten Exhibitionisten fest / Polizei sucht Zeugin

Am Nikolaustag (Dienstag) gegen 11.30 Uhr traf eine noch unbekannte Frau in Barrien, Diekhus, auf einen Exhibitionisten. Der Mann entblößte sich vor der völlig überraschten Frau. Diese ergriff daraufhin die Flucht. Zwei Zeugen des Vorfalles schritten ein und hielten den Exhibitionisten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die unbekannte Frau, die geflüchtet war, wird nun von der Polizei als Zeugin gesucht und gebeten sich zu melden. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Transporter aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind zwei Transporter, die im Wohngebiet "Altes Autokino" unter einem Carport eines Einfamilienhauses und auf einem Parkstreifen abgestellt waren, aufgebrochen. An den beiden VW-Transportern wurden die Türen gewaltsam aufgebrochen und aus dem Fahrzeuginneren diverses Werkzeug entwendet. Das Diebesgut hat einen Wert von ca. 5000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Zeugen beobachten Unfallflucht

Eine aufmerksame Zeugin hat am Mittwoch gegen 11.00 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Kleinbahn beobachtet, wie eine Golf-Fahrerin beim Rangieren einen Audi beschädigte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Da sie sich das Kennzeichen merkte, konnte die Polizei verständigt werden, die nach einer Halterfeststellung die 56-jährige Verursacherin zu Hause antraf. Erst nachdem die Polizeibeamten ihr verdeutlicht hatten, dass die Schäden an ihrem Golf zu den Unfallspuren am Audi "passen", gab sie den Parkplatzrempler zu. Nun erhält sie ein Strafverfahren wegen Unfallflucht, vorher wäre es ein einfacher Versicherungsschaden gewesen. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Mit Falschgeld bezahlt

Ein Mann aus Bruchhausen-Vilsen bot bei einer Kleinanzeigen-Plattform im Internet ein hochwertiges Handy zum Verkauf an. Schnell war ein Interessent gefunden, mit dem er sich am Montag um 18.15 Uhr am Vilser Bahnhof traf. Der vereinbarte Kaufpreis wurde in bar bezahlt. Erst am nächsten Tag stellte sich heraus, dass es sich um Falschgeld handelte. Viel Falschgeld in 50-Euro-Scheinen. Leider sind keine Personalien des Käufers bekannt. Der Käufer war ca. 35-40 Jahre alt und ca. 185 cm groß. Er war schlank und hatte kurzes blondes bis dunkelblondes Haar. Er erschien zu Fuß am Bahnhof. Hinweise auf den Käufer nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell