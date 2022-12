Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Lemförde - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung; Stuhr - Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht; Weyhe - 27-jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Diepholz (ots)

Lemförde - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am 04.12.2022 wurde gegen 23.40 Uhr durch bislang unbekannten Täter eine Verkaufshütte auf dem Weihnachtsmarkt Bürgerpark in der Burgstraße in Brand gesetzt. Das Feuer erlosch schlussendlich von selbst. Die Schadenshöhe an der Verkaufshütte wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter Telefonnummer 05441/971-0 entgegen.

Stuhr - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr drangen am Dienstag (06.12.2022) unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Korbmacherstraße in Stuhr ein. Die Täter entwendeten Wertgegenstände in noch unbekannter Schadenshöhe. Die Polizei Weyhe bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder andere verdächtige Beobachtungen geben können, sich unter der Rufnummer 0421/8066-0 zu melden.

Weyhe - 27-jähriger bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagvormittag ereignete sich gegen 09:30 Uhr ein Unfall im Kreuzungsbereich der Syker Str./ Melchiorshauser Straße. Eine 22-jährige Audi-Fahrerin erkannte zu spät, dass ein vor ihr fahrender BMW aufgrund einer rot zeigenden Ampel halten musste und fuhr auf das Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß wurde der 27-jährige BMW-Fahrer aus Syke leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell