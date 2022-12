POL-DH: --- Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr

Diepholz (ots) - Lemförde - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Am 04.12.2022 wurde gegen 23.40 Uhr durch bislang unbekannten Täter eine Verkaufshütte auf dem Weihnachtsmarkt Bürgerpark in der Burgstraße in Brand gesetzt. Das Feuer erlosch schlussendlich von selbst. Die Schadenshöhe an der Verkaufshütte ...

mehr