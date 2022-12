Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Tankstellenräuber festgenommen; Diepholz - Entlaufene Kuh hält Polizei auf Trab, Twistringen - versuchter Einbruch

Diepholz (ots)

Diepholz - Tankstellenräuber festgenommen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde am gestrigen Tag ein Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am 04. Dezember einen bewaffneten Überfall unter Vorhalt eines Messers auf den Aral Autohof in Diepholz begangen zu haben. Der Täter erbeutete seinerzeit einen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete anschließend mit einem PKW.

Am gestrigen Tag wurde der PKW des Täters auf einem Privatparkplatz in Lohne festgestellt und von der Polizei sichergestellt. Am späten Abend erschien der Halter des Fahrzeuges schließlich bei der Polizei in Lohne um sich nach seinem PKW zu erkundigen, wo sogleich seine Festnahme erfolgte.

Der 32-jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Diepholz - Entlaufene Kuh hält Polizei auf Trab

Eine entlaufene Kuh hat am heutigen Mittwochvormittag die Polizei im diepholzer Innenstadtbereich auf Trab gehalten. Erstmals wurde die Polizei gegen 10 Uhr von Verkehrsteilnehmern über die entlaufene Kuh in Kenntnis gesetzt. Diese irrte und galoppierte zeitweise im Innenstadtbereich umher, wo es u.a. auch zu einem Zusammenstoß mit einem PKW kam. Weiterhin beschädigte die Kuh eine Schiebetür eines Geschäftes in der Niedersachsenstraße. Da sich die Kuh auch in unmittelbarer Nähe zu den Bahngleisen aufhielt, musste kurzfristig auch der Bahnverkehr gesperrt werden. Gegen 13.00 Uhr konnte die Kuh mit einem Betäubungsgewehr außer Gefecht gesetzt werden. Personen wurden nicht verletzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in zwei Fällen - Zeugen gesucht!

Am Dienstag, 13.12.2022, zwischen 8:10 Uhr und 8:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Nienburger Straße in 27232 Sulingen. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte hierbei vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Pkw (Toyota in rot) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Bereits am Montag, 12.12.2022, zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bahrenborsteler Straße in 27245 Kirchdorf. Nachdem der bislang unbekannte Verursacher mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw (Skoda Octavia in schwarz) kollidiert war, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen (Tel.: 04271/9490)in Verbindung zu setzen.

Twistringen - versuchter Einbruch

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag. In der Bahnhofstraße versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte einzubrechen. Sie versuchten, mit einem Stein die Verglasung der Saaleingangstür einzuschlagen, die dem Schlag jedoch Stand hielt. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Vermutlich wurden sie bei der Tat gestört und unternahmen keine weiteren Versuche. Hinweise an die Polizei in Twistringen unter (0 42 43) 97 95 70.

