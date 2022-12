Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden, Wohnhaus-Brand - Weyhe, Glatteisunfall ---

Diepholz (ots)

Rehden - Brand

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr wurde heute Vormittag gegen 08.30 Uhr ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Rehden, In den Zuschlägen, gemeldet. Bei der Ankunft der Feuerwehr brannte es nicht nur im Obergeschoss des Hauses, sondern auch der Dachstuhl war in Brand geraten. Die Hausbewohner hatten sich bereits aus dem Haus in Sicherheit gebracht. Zwei Bewohner mussten vom Rettungsdienst mit leichten Rauchgasverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer war wahrscheinlich im nicht mehr genutzten Bad im Obergeschoss ausgebrochen. Die Ursache steht noch nicht fest. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und nimmt die Ermittlungen auf, wenn die Feuerwehr ihre Arbeit abgeschlossen hat. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 200000 Euro. Die Rehdener Bürger wurden von der Feuerwehr vor dem starken Rauch, der in Richtung Ortskern zog, gewarnt und gebeten die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Donnerstag kam es gegen 7 Uhr auf der Carl-Zeiss-Straße in Fahrtrichtung B6 zu einem seitlichen Zusammenstoß eines 64-jährigen Pkw-Fahrers aus Delmenhorst sowie eines 33-jährigen LKW-Fahrers aus Bremen. Die Fahrzeugführer befuhren nebeneinander zwei Fahrspuren. Beim Fahrstreifenwechsel kam es dann zum Zusammenstoß. Der entstandene Schaden beträgt ca. 2200 Euro.

Weyhe - Straßenglätte

Gegen 10 Uhr am Donnerstag kam es in Höhe der Straße Im Wiesengrund auf der Straße Am Weidufer zu einem Unfall eines 74-jährigen PKW-Fahrers, der die Witterungsverhältnisse nicht richtig eingeschätzt hatte. Er kam aufgrund der Eisglätte von der Fahrbahn ab, drehte sich mit seinem Renault und stieß dann gegen einen Laternenpfeiler und eine Hecke. Der Fahrer blieb unverletzt, der Sachschaden jedoch beträgt ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell