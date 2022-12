Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 17.12.2022

Diepholz (ots)

PK Sulingen

Sulingen - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss Am Samstag, 17.12.2022, um 05:22 Uhr, wurde ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus Syke im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet von Sulingen angehalten. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,71 Promille. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

PK Syke

Twistringen - Diebstahl einer Geldbörse; Polizei bittet darum aufmerksam in Supermärkten und Discountern zu sein! In einem Discounter in Twistringen kam es am Donnerstag, den 15.12.2022, gegen 17:30 Uhr, zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Hierbei gingen zwei bislang unbekannte, männliche Täter arbeitsteilig vor, um die Geldbörse einer 74-jährigen Twistringerin aus deren Handtasche zu entwenden. Während einer der beiden Täter die Frau im Discounter ablenkte, entwendete der zweite Täter die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche, welche zum Tatzeitpunkt unbeaufsichtigt am Einkaufswagen gehangen haben soll. Die Geldbörse mit Ausweispapieren etc. konnte später in räumlicher Nähe wieder aufgefunden werden, doch 150 EUR Bargeld und zwei EC-Karten fehlten. Derzeit kommt es im Zuständigkeitsbereich vom Polizeikommissariat Syke (Syke, Bassum, Twistringen, Bruchhausen-Vilsen) immer wieder zu gleichgelagerten Taten. Tatbetroffen sind zumeist lebensältere Personen in Supermärkten und Discountern. Zielrichtung sind bei den Diebstählen immer wieder Bargeld und EC-Karten. Aufgrund der Vielzahl dieser Taten bittet die Polizei Syke darum, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden und beim Einkaufen auf mitgeführte Handtaschen und Wertgegenstände zu achten.

PK Weyhe

Weyhe-Kirchweyhe - Verhaltensauffälliger Mann beleidigt und bedroht Passanten Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:45 Uhr, wurde ein junger Mann, der sich in Weyhe-Kirchweyhe äußerst unangemessen gegenüber anderen Passanten verhalten hatte, mehrfach der Polizei gemeldet. Unter anderem soll er ein Bierglas in Richtung von Besuchern des Weihnachtsmarktes geworfen haben. Dabei wurde niemand verletzt. Weiterhin soll der Mann einen Angestellten des Weyher Theaters mit Worten bedroht haben. Letztendlich wurde der Verursacher, ein amtsbekannter 22-jähriger Weyher, von der Polizei gestellt und mit zur Wache verbracht. Von da aus wurde er aufgrund seiner psychischen Erkrankung auf Anordnung eines Richters in eine Osnabrücker Klinik eingewiesen. Beim Antreffen des 22-Jährigen war dieser in Begleitung eines ebenfalls amtsbekannten 26-jährigen Weyhers. Bei dem Begleiter ergab sich der Verdacht, dass er im Besitz von illegalen Drogen war. Eine Durchsuchung führte zum Fund einer nicht unerheblichen Menge einer pflanzlichen Droge. Somit musste auch der 26-Jährige mit zur Dienststelle kommen. Ein Richter erließ einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 26-Jährigen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde dieser dann wieder entlassen.

Stuhr - Aufgebrochene Wohnmobile

Im Zeitraum vom 8.12.2022 - 16.12.2022 wurden in Stuhr-Gr.-Mackenstedt zwei Wohnmobile aufgebrochen, die auf dem Gelände eines Caravan-Handels standen. Beide Male wurde gewaltsam auf die Türen eingewirkt, so dass der Täter ins Innere gelangte. Hier wurden dann nur geringwertige Alltagsgegenstände entwendet. Ein Zusammenhang mit weiteren, in der Nähe geschehenen Straftaten, wird derzeit geprüft.

Stuhr - Verkehrsunfall auf Fußgängerüberweg Am gestrigen Freitag, gegen 12:00 Uhr, kam es in Stuhr, auf der Blockener Straße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern, die gerade die Blockener Straße auf einem Fußgängerüberweg überqueren wollten. Der 60-jährige Unfallverursacher aus Weyhe befuhr mit seinem Dacia die Blockener Straße in Richtung Heiligenrode. Dabei übersah er wohl einen 40-jährigen Stuhrer, der mit seinen zwei kleinen Kindern den Zebra-Streifen in Höhe des Rathauses benutzte. Auf dem Zebra-Streifen stieß der Dacia mit dem 40-Jährigen und seiner 5-jährigen Tochter zusammen. Der 40-Jährige wurde schwer verletzt; die 5-Jährige wurde wohl nur sehr leicht verletzt. Der Mann wurde nach Bremen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Stuhr - Smart-Watch löst Rettungseinsatz aus Am gestrigen Freitag, gegen 12:30 Uhr, kam einer gestürzten 61-jährigen Lkw-Fahrerin ihre Smart-Watch zur Hilfe. Die 61-Jährige fiel beim Aussteigen aus ihrem Lkw und blieb mit einer Kopfverletzung liegen. Die Uhr löste einen Notruf aus und übertrug erst das schmerzveranlasste Stöhnen der Frau und anschließend Verkehrsgeräusche der naheliegenden Straße. Da die Uhr auch den Standort übermittelte, konnte sofort ein Rettungswagen hinzugezogen werden, der die Frau vor Ort versorgte und anschließend in ein Krankenhaus nach Bremen verbrachte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell