Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden, Verkehrsunfall mit über 2 Promille - Diepholz, Einbruch in Kita - Stuhr, Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Rehden - Verkehrsunfall mit über 2 Promille

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer ist in der Nacht zum Montag gegen 03.40 Uhr an der Kreuzung Nienburger Straße / Wagenfelder Straße verunfallt. Der 35-Jährige wollte von der Wagenfelder Straße auf die Nienburger Straße einbiegen und geriet hierbei mit seinem VW-Caddy nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Der 35-jährige Fahrer ist nicht im Besitz eines Führerscheines und stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Was folgte war eine Blutprobe und die eindringliche Untersagung der Weiterfahrt.

Diepholz - Widerstand

Ein 16-jähriger Radfahrer sollte am Montag gegen 19.15 Uhr in Diepholz, An der Bahn, von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Der Grund war, der 16-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad ohne Licht. Als die Beamten bei der Kontrolle Cannabisgeruch wahrnahmen, versuchte der 16-Jährige zu flüchten. Er konnte eingeholt werden, leistete aber erheblichen Widerstand und trat und schlug die Beamten. Die konnten ihn fixieren und zur Dienststelle verbringen. Nachdem sein Vater verständigt worden war, musste der 16-Jährige eine Blutprobe abgeben. Danach wurde er an seinen Vater übergeben. Die beiden Polizeibeamten erlitten leichtere Verletzungen und waren weiter im Dienst.

Diepholz - Einbruch in Kita

Unbekannte sind am Wochenende von Freitag bis Montag in die Kindertagesstätte in St.-Hülfe eingebrochen. Die Täter gelangten durch ein Fenster in die Kita. Hier wurden Schränke und Schubläden geöffnet und durchsucht. Mit etwas Bargeld konnten die Täter flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr-Moordeich - Einbruch

Am Montag, in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 18.15 Uhr gelang es einem unbekannten Täter sich gewaltsam durch eine Terrassentür Zutritt zu einem Haus "Am Schmiedekamp" zu verschaffen. Es wurde ein IPAD im Wert von 1500 Euro entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei in Stuhr, 0421-4270790, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfall

An der Einmündung Syker Straße / Margarete-Steiff-Straße in Weyhe ereignete sich am Montag gegen 13 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 34-jährige VW-Polo-Fahrerin übersah beim Einbiegen auf die Syker Straße den VW UP einer 65-jährigen Fahrerin aus Syke. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden beträgt ca. 8500 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Im Kreuzungsbereich der Feiner Straße / Wulfhooper Straße ereignete sich am Montag gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer aus Stuhr übersah an der Kreuzung einen VW-Passat-Fahrer aus Syke. Beide Fahrzeuge kollidierten und beide Fahrer verletzten sich leicht. Der Sachschaden, der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, beträgt ca. 14000 Euro. Der Rettungsdienst versorgte die beiden Fahrer. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Twistringen - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verursacher hat in der Zeit von Samstag, 17.00 Uhr, bis Montag, 17.00 Uhr, in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 3 an einem geparkten Pkw KIA einen Unfallschaden in Höhe von ca. 3000 Euro verursacht. Vermutlich im Vorbeifahren hat wurde der blaue KIA Stonic gestreift. Der Verursacher ist einfach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell