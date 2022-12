Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Drentwede, Brand eines Arbeitsgerätes - Wagenfeld, Diebstahl vom Betriebsgelände ---

Diepholz (ots)

Drentwede - Brand einer Arbeitsmaschine

Am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr entdeckten Arbeiter in Drentwede, Ortsteil Adelhorn, eine völlig ausgebrannte Arbeitsmaschine. Für die Feuerwehr gab es nichts mehr zu tun, das Arbeitsgerät war nicht nur völlig ausgebrannt, sondern das Feuer war bereits erloschen. Das für Glasfaserarbeiten genutzte Gerät, ein Horizontalbohrgerät, war von den Arbeitern am Vorabend gegen 18.00 Uhr abgestellt worden. Wodurch das Bohrgerät in der Nacht in Brand geraten ist, müssen nun die Ermittlungen der Polizei klären. Nach ersten Erkenntnissen ist die Ursache noch völlig offen. Die Arbeitsmaschine wurde völlig zerstört, Zeitwert rund 90000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Wagenfeld - Diebstahl

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag den Zaun zu einem Gelände in Wagenfeld, Wuthenaustraße, durchtrennt. Vom Gelände wurden Brennholz, Baumaterialien und Werkzeuge (Bohrmaschine, Hochdruckreiniger, Bohrhammer) entwendet. Hinweise, insbesondere auf ein zum Abtransport benutztes Fahrzeug, nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

