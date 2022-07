Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Nach Brandstiftung an Grundschule Belohnung ausgesetzt

Sachdienliche Hinweise an Kripo erbeten

Kleve-Reichswalde (ots)

Am Samstag (25. Juni 2022) kurz nach 00:00 Uhr setzten unbekannte Täter einen Müllcontainer aus Plastik an der Grundschule an der Straße Mönnekenwald in Reichswalde in Brand.

Es entstand ein Feuer, das zuerst auf die Überdachung und im Anschluss auf zwei Nebengebäude überschlug. Wir berichteten mit Pressemeldung vom 27.06.2022, 16:05 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5259012

Für Hinweise, die zur Ergreifung und Verurteilung der Täter führen, hat die Versicherung nun eine Belohnung in Höhe von EUR 3000,- ausgesetzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Kalkar unter 02824 880 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell