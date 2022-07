Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau-Hau - Bargeld aus VW entwendet

Bedburg-Hau (ots)

Am Samstag (2. Juli 2022) gegen 00:45 Uhr machte sich ein unbekannter Mann an einem weißen VW T-ROC zu schaffen, der an der Straße Schmelenheide abgestellt war. Er durchwühlte den Innenraum auf der Suche nach Beute. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Der Eigentümer des VW war sich sicher, den Wagen verschlossen zu haben. Es fehlte eine kleine Summe Bargeld aus dem Fahrzeug. Der Tatverdächtige war 25 - 35 Jahre alt, schlank etwa 170 cm groß, hatte seine dunklen Haare zu einem Zopf gebunden und trug einen blau-rot-weißen Trainingsanzug. Hinweise zu dieser Person nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (ms)

