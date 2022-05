POL-DN: Motorrad entwendet

Langerwehe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten bislang Unbekannte Diesel aus drei Baumaschinen an der Baustelle an der K34 in Langerwehe. Die Kriminalpolizei ermittelt. Am 11.05.2022, gegen 06:40 Uhr, wurden die Beamten der Polizei Düren zu einer Baustelle an der K34 in Langerwehe gerufen. Dort konnte ermittelt werden, dass Unbekannte im Tatzeitraum vom 10.05.2022, 16:00 Uhr, bis zum 11.05.2022, 06:15 Uhr, an drei Raupenbaggern insgesamt etwa 600 ...

