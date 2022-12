Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 25.12.2022

Diepholz (ots)

Abgängige Bewohnerin eines Seniorenzentrums verstorben

In einem Seniorenzentrum in Affinghausen wurde in der Nacht auf den 25.12.22 festgestellt, dass eine demente 81jährige Bewohnerin sich nicht mehr in ihrem Zimmer befindet. Durch das Personal wurde umgehend eine Suche im Gebäude sowie auf dem Grundstück durchgeführt. Nach Verständigung der Polizei wurden die Suchmaßnahmen ausgeweitet. Im Einsatz waren Polizeikräfte, Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die Drohnenstaffel der Feuerwehr sowie Mantrailer (Suchhunde) des THW. Die Vermisste wurde um kurz nach 08:00 Uhr leblos in einem Waldgebiet in der Nähe des Altenheims aufgefunden. Eine durchgeführte Reanimation führte nicht zum Erfolg, so dass der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte.

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitag dem 23.12.22 zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr kommt es im Holunderweg in Wetschen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der derzeit unbekannte Verursacher beschädigt mit seinem Fahrzeug den abgestellten Audi eines Anwohners und entfernt sich von der Unfallstelle. Hinweise auf einen Verursacher bzw. ein Fahrzeug ergeben sich im Rahmen der Unfallaufnahme derzeit nicht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diepholz (Tel.: 05441/971-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell