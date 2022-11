POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Auffinden einer Panzersprenggranate bei Bauarbeiten in der Mannheimer-Innenstadt - 2. Pressemitteilung

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am vergangenen Freitag bis Samstagmorgen gelangten bislang unbekannte Täter in der Gunterstraße in ein Wohnhaus. Auf der Rückseite des Anwesens hebelten sie in Abwesenheit der Bewohner eine Terrassentür auf und gelangten so in das Innere. In den Wohnräumen sowie im Keller ...

