PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher steigen ein +++ Betrug via SMS +++ Pkw aufgebrochen und Portemonnaie gestohlen +++ Diebin erwischt +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher steigen ein, Bad Homburg-Gonzenheim, Foellerweg, Montag, 30.01.2023, 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr

(fh)Am Montag sind Einbrecher unbemerkt in ein Wohnhaus in Gonzenheim eingestiegen. Am Montagnachmittag stellte die Bewohnerin des Anwesens im Foellerweg fest, dass in ihrer mehrstündigen Abwesenheit eine Balkontür aufgebrochen und mehrere Räume in Haus durchsucht worden waren. Einer ersten Einschätzung zufolge wurden keine Gegenstände aus dem Haus entwendet. An der Tür entstand ein Sachschaden, der auf rund 800 Euro geschätzt wird.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Betrug via SMS, Kronberg,

Sonntag, 29.01.2023, 14:00 Uhr bis Montag, 30.01.2023, 08:10 Uhr

(sun)In den letzten Wochen kam es im Hochtaunuskreis vermehrt zu Kontaktaufnahmen durch sogenannte "WhatsApp-Betrüger". Das Vorgehen der Täter erfolgt bei einem solchen Betrug immer nach dem gleichen Schema. Die unbekannten Täter kontaktieren ihre Opfer per WhatsApp oder SMS und geben dem potentiellen Opfer vor, ein Verwandter zu sein, welcher eine neue Handynummer habe. Der angebliche Familienangehörige bittet nun die angerufenen "Verwandten" um Überweisungen von bestimmten Beträgen, um Rechnungen oder ähnliches zu bezahlen. In der Annahme mit einem hilfsbedürftigen Verwandten zu kommunizieren, fallen regelmäßig Betroffene auf den Trick herein. So überwies beispielshalber erst letzten Sonntag ein Senior aus Kronberg mehrere Tausend Euro an seinen vermeintlichen "Sohn".

Die Polizei bittet nochmals eindringlich: Lassen sie sich am Telefon nicht zu Geldübergaben überreden. Die Betrüger nutzen die Gutgläubigkeit der Menschen eiskalt aus und nutzen sogar radikale Schockbotschaften, um an Ihr Geld oder andere Wertgegenstände zu kommen. Vergewissern Sie sich lieber selbst, ob Sie es mit dem richtigen Anrufer zu tun haben, indem Sie die Ihnen bekannte Rufnummer anrufen. Im Zweifel verständigen Sie lieber die Polizei. Bitte sprechen Sie mit Ihren älteren Verwandten und Freunden über die Maschen der Betrüger, damit sie auf solche Anrufe vorbereitet sind.

3. Pkw aufgebrochen und Portemonnaie gestohlen, Weilrod, L3457, Montag, 30.01.2023, 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(sun)Am Montagnachmittag beschädigten unbekannte Täter einen nähe Weilrod parkenden Pkw, um aus diesem Wertgegenstände zu stehlen. Mit einem bislang unbestimmten Gegenstand haben die Täter zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr das Fenster des VW eingeschlagen. Diesen stellte der Besitzer erst kurz zuvor an einem Feldweg an der L 3457 ab. Die unbekannten Täter entwendeten daraufhin ein sich im Pkw befindliches Portemonnaie. Das erbeutete Diebesgut entspricht ungefähr einem Wert von 100 Euro, wohingegen sich der Sachschaden auf circa 1.000 Euro beläuft.

Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

4. Einbruch in ein Einfamilienhaus, Steinbach, Stettiner Straße, Freitag, 27.01.2023, 05:00 Uhr bis Dienstag, 31.01.2023, 00:45 Uhr

(sun)Unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum von Freitag bis Dienstag in ein Einfamilienhaus in Steinbach ein. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge, stiegen die Einbrecher über eine aufgehebelte Kellertür zwischen 05:00 Uhr am Freitag und 00:45 am Dienstag in das Haus in der Stettiner Straße ein. Daraufhin durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Was jedoch bei dem Einbruch entwendet wurde ist noch unklar. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Diebin erwischt, Anspach, Rudolph-Diesel-Straße, Montag, 30.01.2023, 18:05 Uhr

(sun)Am Montagabend wurde einem 42-jährigen Mann in einem Discounter in Anspach das Portemonnaie gestohlen, ihm gelang es die Diebin zu stellen. Als sich der Mann an der Kasse zum Bezahlen befand, musste er feststellen, dass sein Portemonnaie fehlte. Als dieser dann den sich an der Rudolph-Diesel-Straße befindlichen Supermarkt verließ, sah der 42-jährige zufällig eine Frau, welche seine Geldbörse in den Händen hielt. Sie war offensichtlich gerade dabei Geld aus dem Portemonnaie zu entnehmen. Daraufhin kontaktierte der Bestohlene die Polizei und hielt die Diebin so lange fest, bis die Beamten auf dem Parkplatz erschienen und sie kontrollierten. Während der glückliche 42-jährige sein Portemonnaie mitsamt dem Geld zurückerhielt, muss sich die Diebin in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell