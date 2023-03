Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Einbruch in Gaststätte

Homberg (ots)

Homberg

Einbruch in Gaststätte Tatzeit: 04.03.2023, 20:30 Uhr bis 05.03.2023, 10:50 Uhr Einen Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Gaststätte im Georg-Textor-Weg. Die Täter versuchten zuerst erfolglos die Eingangstür aufzubrechen. Anschließend brachen sie eine Verbindungstür von der Toilettenanlage zur Gaststätte auf und begaben sich in die Räumlichkeiten. Im Innenraum wurden weitere Türen und Schränke aufgebrochen und die Räumlichkeiten durchsucht. Die Räumlichkeiten wurden hierbei erheblich verwüstet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter 20,- Euro Bargeld. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

