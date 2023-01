Polizei Mettmann

POL-ME: Geschwindigkeitsmessungen in der 2. KW - Kreis Mettmann - 2301018

Mettmann (ots)

Zu hohe Geschwindigkeiten sind immer noch eine der häufigsten Unfallursachen - deshalb kontrolliert die Polizei im Kreis Mettmann, ob sich die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten halten.

Gemeinsam mit dem Kreis Mettmann und der Stadt Velbert kündigt die Polizei zudem ihre fest vorgeplanten Messstellen im Kreisgebiet an, um bereits im Vorfeld die Menschen zu sensibilisieren, nicht zu schnell zu fahren.

Alle Messungen sind natürlich abhängig von der tagesaktuellen Verkehrssituation vor Ort. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen aber auch an allen anderen Orten stets damit rechnen, dass ihre Geschwindigkeiten von der Polizei kontrolliert werden. Daher gilt auf den Straßen im Kreis Mettmann grundsätzlich:

Fahren Sie angemessen, ruhig und achten Sie auf Ihre Geschwindigkeit!

Hier werden die Stadt Velbert, der Kreis und die Kreispolizeibehörde Mettmann Ihre Geschwindigkeit in der kommenden Woche kontrollieren:

Montag, 9. Januar 2023

Velbert-Langenberg: Plückersmühle, Heeger Straße

Velbert-Mitte: Langenhorster Straße, Hefeler Straße

Velbert-Neviges: Elsbeeker Straße, Goethestraße

Ratingen: Breitscheider Weg, Brandenburger Straße

Haan: Kölner Straße, Bismarckstraße

Hilden: Schützenstraße, Erikaweg

Langenfeld: Jahnstraße, Parkstraße

Wülfrath: Düsseler Straße, Kruppstraße

Langenfeld: Richrath, Immigrath

Dienstag, 10. Januar 2023

Velbert-Langenberg: Feldstraße, Eichendorffstraße

Velbert-Mitte: Parkstraße, Zur Dalbeck

Velbert-Neviges: Asbrucher Straße, Hügelstraße

Ratingen: Speestraße, Gerhardstraße

Haan: Bismarckstraße, Moltkestraße

Hilden: Heerstraße, Hochdahler Straße

Langenfeld: Eichenfeldstraße, Auf dem Sändchen

Wülfrath: Flandersbacher Straße, Düsseler Straße

Monheim am Rhein: Berghausen, Mitte

Mittwoch, 11. Januar 2023

Velbert-Langenberg: Klippe, Hauptstraße

Velbert-Mitte: Birkenstraße, Poststraße

Velbert-Neviges: Nevigeser Straße, Kirchstraße

Ratingen: Talstraße, Steinhauser Straße

Haan: Breidenhofer Straße, Prälat-Marschall-Straße, Gruiten, Unterhaan

Hilden: Niedenstraße, Oststraße

Langenfeld: Langforter Straße, Rheindorfer Straße

Wülfrath: Düsseler Straße, Flandersbacher Straße

Donnerstag, 12. Januar 2023

Velbert-Langenberg: Voßkuhlstraße, Vogteier Straße

Velbert-Mitte: Siemensstraße, Industriestraße

Velbert-Neviges: Wimmersberger Straße, Wülfrather Straße

Ratingen: Neanderstraße, Essener Straße, Lintorf, Homberg

Haan: Thienhausener Straße, Kölner Straße

Hilden: Kalstert, Beethovenstraße

Langenfeld: Auf dem Sändchen, Richrather Straße

Wülfrath: Koxhof, Zur Hotzepar

Freitag, 13. Januar 2023

Velbert-Langenberg: Bonsfelder Straße, Hattinger Straße

Velbert-Mitte: Mettmanner Straße, Am Lindenkamp

Velbert-Neviges: Am Rosenhügel, Hohenbruchstraße

Ratingen: Brandenburger Straße, Bruchstraße

Haan: Erikaweg, Landstraße

Hilden: Richard-Wagner-Straße

Langenfeld: Langforter Straße, Rheindorfer Straße

Wülfrath: Flandersbacher Straße, Mittelstraße

Mettmann: Metzkausen

Sonstige Hinweise

Das semistationäre Geschwindigkeitsmessgerät des Kreises Mettmann steht in der 2. Kalenderwoche an der Elberfelder Straße (B 7) in Mettmann.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell