Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Hoher Sachschaden durch drei Einbruchsversuche in Geschäfte

Homberg (ots)

Melsungen

Drei Einbruchsversuche in Geschäfte - Hoher Sachschaden Tatzeit: 03.03.2023, 17:45 Uhr bis 04.03.2023, 08:45 Uhr In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter erfolglos in drei Geschäfte einzubrechen. Bei einem Juweliergeschäft "Am Markt" versuchten die Täter mit einem unbekannten Schneidwerkzeug an zwei Schaufensterscheiben jeweils ein Loch in die Scheibe zu schneiden. Dies gelang ihnen nicht. Die Täter verursachten hierdurch einen Sachschaden in Höhe von 14.000,- Euro. Das gleiche versuchten vermutlich die gleichen Täter bei einem Münzgeschäft in der Brückenstraße. Hier verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro an einer Schaufensterscheibe. Auch bei einem Schuhgeschäft "Am Markt" versuchten die Täter durch schneiden am Schaufenster in das Geschäft zu gelangen. Zudem versuchten sie hier die Eingangstür aufzubrechen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,- Euro. Die Täter gelangten in allen drei Fällen nicht in die Geschäfte. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

