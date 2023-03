Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Autoaufbrüche - Bargeld entwendet - hoher Sachschaden

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 07.02.2023:

Gudensberg

Einbruchdiebstahl aus Pkw

TZ: Mittwoch, 01.03.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 02.03.2023, 07:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter insgesamt fünf Autos in Gudensberg aufgebrochen. Hierbei waren Autos in den Straßen Langhausring, Breslauer Straße, Schwimmbadweg sowie des Burgunderwegs betroffen.

Die Unbekannten zerstörten die Seitenscheiben der Autos und gelangen so in das Fahrzeuginnere, woraufhin sie die im Fahrzeug befindlichen Taschen und Rucksäcke entwendeten. In einem Fall wurde auch Bargeld in einem Briefumschlag aus der Mittelkonsole entwendet. Bei einem aufgebrochenen Auto gingen die Unbekannten leer aus. Die Höhe der Beute kann derzeit nicht genau beziffert werden, liegt aber nach jetzigem Ermittlungsstand im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die geschätzte Höhe des Sachschadens liegt derzeit bei 7500,- EUR.

Bei einem Auto meldete die installierte Innenraumüberwachung um 02:30 Uhr einen stillen Alarm aus.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05622/9966-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell