POL-HR: Geldautomatensprengung - Täter flüchtig

Schwalmstadt-Treysa

Sprengung eines Geldautomaten

TZ: Donnerstag, 02.03.2023, 03:01 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen verschafften sich mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einkaufszentrum in der Straße Osttangente in Schwalmstadt-Treysa. Zeugen hatten daraufhin die Polizei verständigt.

In der Folge wurde durch die Unbekannten ein in dem Einkaufszentrum befindlicher Geldautomat gesprengt. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit einem Pkw Kombi in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief bisher ohne Erfolg. Ob die Unbekannten Bargeld erbeuteten und in welcher Höhe ist derzeit auch Gegenstand der Ermittlungen.

Durch die Explosion wurden der Geldautomat sowie Teile des Gebäudes stark beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann nach derzeitigem Sachstand noch nicht beziffert werden, liegt aber nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen am Tatort und die Spurensicherung dauern aktuell noch an.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den geflüchteten Pkw geben können. Hinweise bitte unter 05681/774-0.

