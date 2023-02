Polizei Homberg

POL-HR: Bad-Zwesten-Niederurff: Unbekannte Täter verletzen Katze mit Schrotkugeln

Homberg (ots)

Bad Zwesten-Niederurff

Katze mit Schrot beschossen Tatzeit: 26.02.2023, 12:30 Uhr bis 19:15 Uhr Ein unbekannter Täter beschoss am gestrigen Nachmittag im Bereich des Wiesenwegs einen Kater mit Schrot. Der Kater erlitt hierdurch schwere Verletzungen und er musste am gleichen Abend von einem Tierarzt eingeschläfert werden. Bei der vorangegangenen Untersuchung wurde eine Vielzahl an Schrotkugeln im Körper des Katers festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell