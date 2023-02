POL-HR: Gudensberg: Zwei unbekannte Täter versuchten Kabel von Firmengelände zu stehlen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.02.2023: Melsungen Sachbeschädigungen an mehreren Pkw Tatzeit: Samstag, 25.02.2023, 22:30 Uhr bis Sonntag, 26.02.2023, 07:00 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrere Pkw durch unbekannten Täter beschädigt. Die unbekannten Täter haben hierbei an insgesamt zehn Pkw mehrere Reifen ...

mehr