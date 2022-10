Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Polizei warnt vor Telefonbetrügern ---

Diepholz (ots)

Eine Tochter, die sich per WhatsApp meldet und angeblich durch einen Unfall in einer Notlage ist, oder die Polizei, die sich per Telefon meldet, vor einem bevorstehenden Einbruch warnt und hilfsbereit die Wertsachen verwahren will. Das sind nur zwei von unzähligen Betrugsversuchen per Telefon oder WhatsApp, die immer wieder stattfinden und auch Erfolg haben.

Erst am Mittwochnachmittag wurde eine 82-jährige Frau aus Stuhr Opfer einer solchen Masche. Ein angeblicher Polizeibeamter rief bei ihr an und berichtete ihr von einem bevorstehenden Einbruch. Danach fragte er nach Wertsachen und bot an den Schmuck und das Bargeld vorsichtshalber in Verwahrung zu nehmen. Zum Schluss soll dann ein Kollege an der Haustür erscheinen und die Sachen abholen. Über alles muss aber Stillschweigen bewahrt werden. Tatsächlich erscheint später ein Mann in Jogginganzug (170 cm groß, ca. 35 Jahre alt) und nimmt die Sachen in Empfang. In der letzten Woche wurde ein 31-jähriger Mann von einem falschen Interpol Ermittler angerufen. Er wurde mit einer Geschichte zur Überweisung von mehreren Tausend Euro bewegt. Dies sind nur zwei Beispiele von zwei Betrugsfällen der letzten Tage. Bei den meisten Betrugsversuchen bleibt es aber zum Glück bei einem Versuch und die Angerufenen gehen nicht auf die Forderungen ein.

Die Polizei kann immer nur wieder vor solchen Betrügereien warnen. Die Polizei erkundigt sich nicht per Telefon nach Wertsachen und holt sie auch nicht ab. Bei den am Telefon geschilderten Notlagen rät die Polizei zum sofortigen beenden des Telefonats. Je länger das Gespräch dauert, umso mehr tappt man in die Falle.

Wichtige Tipps und Hinweise zu den Betrugsmaschen sind unter www.polizei-beratung.de zu finden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell