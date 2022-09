Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Veranstaltung nach Reizgas-Einsatz abgebrochen: 13 Verletzte behandelt

Warburg (ots)

Bei einer öffentlichen Partyveranstaltung (Ü30 Party) in Warburg-Ossendorf wurde durch zwei Angestellte eines Sicherheitsdienstes Reizgas gegen eine männliche Person eingesetzt. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 11. September 2022, um 01.45 Uhr in der Heinberghalle.

Vorausgegangen war anscheinend eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den zwei Mitarbeitern des vom Veranstalter eingesetzten Sicherheitsdienstes und dem Partygast. Der genaue Hergang wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

Durch den Einsatz des Reizgases wurde die Raumluft in der Halle im Bereich der Toiletten so stark belastet, dass insgesamt 14 Personen verletzt wurden und behandelt werden mussten.

Die Halle wurde geräumt, die Veranstaltung vorzeitig beendet.

Im Einsatz vor Ort waren 14 Rettungswagen, zwei Notärzte, außerdem mehrere Streifenwagen der Polizei sowie die Feuerwehr Warburg. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell