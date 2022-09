POL-HX: Drei Verletzte durch Verkehrsunfall auf der B241

Höxter (ots) - Nach einer Unfallflucht in Höxter auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Höxter, Brenkhäuser Straße, am Mittwoch, 31. August, sucht die Polizei nach einem dunklen Fahrzeug. Auf dem Parkplatz des Kaufland Marktes parkte von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr zwei Reihen hinter dem Imbiss auf Höhe des Eingangsbereichs ein blauer Hyundai, an dem anschließend ein Schaden im Heckbereich festgestellt wurde. Die ...

mehr