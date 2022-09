Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallflucht in Höxter - Zeugenaufruf

Höxter (ots)

Nach einer Unfallflucht in Höxter auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Höxter, Brenkhäuser Straße, am Mittwoch, 31. August, sucht die Polizei nach einem dunklen Fahrzeug.

Auf dem Parkplatz des Kaufland Marktes parkte von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr zwei Reihen hinter dem Imbiss auf Höhe des Eingangsbereichs ein blauer Hyundai, an dem anschließend ein Schaden im Heckbereich festgestellt wurde. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 1.500 Euro. Ein Unfallverursacher konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Das Verkehrskommissariat der Polizei leitete Ermittlungen wegen Unfallflucht ein. Anhand der Spuren vermutet die Polizei als Verursacher einen dunklen, möglicherweise schwarzen Wagen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der 05271/962-0 zu melden. /ell

