POL-HX: Am Kreisverkehr betrunken geradeaus gefahren

Marienmünster (ots) - Ein 16-jähriger Kradfahrer ist bei Marienmünster-Altenbergen bei einem Unfall verstorben. Der 16-Jährige war am Mittwoch, 31. August, gegen 16 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf dem Wirtschaftsweg Lange Straße in Fahrtrichtung Altenbergen unterwegs. In Höhe Friedhof kam ihm in einem Kurvenbereich ein 20-Jähriger in einem Opel entgegen. Es kam zum Zusammenstoß, der Kradfahrer stürzte auf die ...

mehr