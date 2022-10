Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Unfall mit zwei Verletzten und Vollsperrung B 51 - Sulingen, Radfahrerin angefahren und geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Zwei Verletzte und Vollsperrung B 51

In den heutigen frühen Morgenstunden um 05.50 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall in Twistringen, Bremer Straße (B 51) Einmündung Dorfstraße, zwei Pkw-Fahrer verletzt. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer übersah beim Einbiegen von der Dorfstraße auf die Bremer Straße den Pkw eines 29-jährigen Fahrers, der auf der Bremer Straße Richtung Diepholz unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei schleuderte der BMW von der Straße und landete im Graben. Beide Fahrer wurden verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Syke-Barrien - Einbruch

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 20.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Ringstraße eingebrochen. Sie drangen gewaltsam durch ein Seitenfenster ins Haus ein, durchsuchten nahezu alle Räume und durchwühlten einiges Mobiliar. Mit Bargeld und Schmuck verschwanden die Täter wieder unerkannt.

Drentwede - Verkehrsunfall

Bei einem Vorfahrtsunfall am Mittwoch gegen 11.30 Uhr an der Einmündung Bremer Straße (B 51) / Holzkrug wurde der Fahrer eines Transporters verletzt. Der 63-jährige Transporter-Fahrer wollte die Bremer Straße überqueren und übersah dabei das Wohnmobil eines 81-jährigen Fahrers, der auf der B 51 unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten, dabei wurde Transporter umgekippt und landete auf der Seite. Der Fahrer verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen rund 7000 Euro.

Maasen - Unfall mit leichtverletzter Person

Am Mittwoch um 07.15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Nienburg die Landesstraße 352 im Bereich Maasen Richtung B214. Aus Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Straße ab, lenkte zu stark nach links, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte einen Baum und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamte Schaden wird auf rund 4000 Euro beziffert.

Sulingen - Radfahrerin angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch um 19.20 Uhr befuhr eine 45-jährige Fahrradfahrerin die Berliner Straße in Sulingen Richtung Kantstraße. Als die 45-Jährige die Straßenseite wechseln wollte, wurde sie von einem bislang unbekannten Pkw (vermutlich schwarzer Pkw) am rechten Fuß touchiert und verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zur Ermittlung des unbekannten Fahrzeugführers sucht die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, nach Zeugen des Vorfalls.

