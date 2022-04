Sonsbeck (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr informierte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei über ein mit Farbe beschmiertes Radarmessgerät an der Parkstraße in Sonsbeck. Unbekannte hatten die Blende des "BOP" mit weißer Farbe besprüht und auf einer Seite die Aufschrift "ACHTUNG!" angebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die ...

